Сочините пжжпж пж пж пж пж пж
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Сочините пжжпж пж пж пж пж пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что эта картина очень красочная на ней изображены деревья одеты в золотую шубу сосны елочки она напоминает что осень очень красива красочна насыщена ну вот все что смогла
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