Разность 643 и неизвестного числа равна частному чисел 585 и 5. найди неизвестное чис??о.реши задачу с помощью уравнения

Математика
Разность 643 и неизвестного числа равна частному чисел 585 и 5. найди неизвестное чис??о.реши задачу с помощью уравнения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
643-х=585:5 643-х=117 х=643-117 х=526
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