Разность 643 и неизвестного числа равна частному чисел 585 и 5. найди неизвестное чис??о.реши задачу с помощью уравнения

Математика

Разность 643 и неизвестного числа равна частному чисел 585 и 5. найди неизвестное чис??о.реши задачу с помощью уравнения

Автор: Гость