Прочитай. выпиши неизменяемые имена существительные. Алёша очень любил животных. И однажды они всей семьёй поехали на такси в зоопарк. Кого там только не было! Важные какаду качались на ветке. Крохотные колибри порхали между цв...

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Прочитай. выпиши неизменяемые имена существительные. Алёша очень любил животных. И однажды они всей семьёй поехали на такси в зоопарк. Кого там только не было! Важные какаду качались на ветке. Крохотные колибри порхали между цветами. Забавные шимпанзе выпрашивали сладости. У кенгуру в сумке сидел маленький кенгурёнок. А доброго пони разрешили покормить хлебом. Это было так интересно! -ОПРЕДЕЛИ ПАДЕЖ НЕЗМЕНЯЕМЫХ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ.

Автор: Гость