Гость: Гость:

Тут в свёртке зашевелился, заворочался белый енот, высунул свою недовольную мордочку . Мышка выскочила из угла и тихонько забегала по полу . По небу голубому приехал грохот грома. Перед домом немело огромный сугроб . Снег незаметно подтаиваит . Беззвонно выбито стекло , безвинно вырвана страница. Большой орёл поднялся , в вился высоко , выглядел олененка и бросился на него. Приставки за : зашевелился, заворочался , забегала. Приставки не : недовольную Приставки под : подтаиваит Приставки без : безвинно , беззвонно Безвинно - без приставка , вин корень , н суффикс, о окончание.