Мне нада сделат 283 помогитее пожалуйста я не знаю я не понимаю по руский яз
Русский язык
Мне нада сделат 283 помогитее пожалуйста я не знаю я не понимаю по руский яз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут в свёртке зашевелился, заворочался белый енот, высунул свою недовольную мордочку . Мышка выскочила из угла и тихонько забегала по полу . По небу голубому приехал грохот грома. Перед домом немело огромный сугроб . Снег незаметно подтаиваит . Беззвонно выбито стекло , безвинно вырвана страница. Большой орёл поднялся , в вился высоко , выглядел олененка и бросился на него. Приставки за : зашевелился, заворочался , забегала. Приставки не : недовольную Приставки под : подтаиваит Приставки без : безвинно , беззвонно Безвинно - без приставка , вин корень , н суффикс, о окончание.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Из любого произведения, которые ты прочитал в учебнике литературное чтение в океане света выпиши три цитаты и запиши их в виде прямой речи
География
Физика
Обществознание
Русский язык