10 словосочетаний с чередованием гласных из сказки Мертвая царевне и семь богатыр??й ДАЮ 35 БАЛЛОВ
Русский язык
10 словосочетаний с чередованием гласных из сказки Мертвая царевне и семь богатыр??й ДАЮ 35 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля ( белешенька), вздохнула ( тяжелешенько),гость ( желанный), стекло ( мерзкое), девица ( красная), плод ( румяный), ( с молодецкого) разбоя, ( темной) ночки, во тьме ( глубокой), с (белой) зори, ( милого) друга, ( красно) солнце, месяц ( ясный), ( сине) море, ветер ( буйный),к ( алым) губкам,( темной) ночки, люди ( добрые ), (кроткого) нраву ,( румяных) усачей, (молодое, золотое) яблочко, бабой ( гневной), (дружною) толпою, ( прекрасную) невесту,царица ( злая),царевна (молодая),( милых )братьев,( бедный ) царь,(черной ) зависти,дюди (добрые),(сине_ море
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте словосочетания со словами: вскочить,выскочить,заскакать,заскочить,"Огневушка-поскакушка", наскакаться, наскочить,обскакать,отскочить,пере...
Математика
Разность 643 и неизвестного числа равна частному чисел 585 и 5. найди неизвестное чис??о.реши задачу с помощью уравнения
Русский язык
Английский язык