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(789*4)+78+(789*5) /(5678 +9)
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(789*4)+78+(789*5) /(5678 +9)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(789×4)+78+(789×9)/5678+9=3156+78+3945/5687=7179/5687=1.2623
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