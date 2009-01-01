Какое слово является многозначным? Выберите вариант ответа: 1 Бурить 2 Шелестеть 3 Ровнять 4 Кушать 5 Плакать
Русский язык
Какое слово является многозначным? Выберите вариант ответа: 1 Бурить 2 Шелестеть 3 Ровнять 4 Кушать 5 Плакать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут скорее всего нет верного варианта, все слова имеют одно значение. Хотя, может быть слово ровнять.
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