Какое слово не является одушевленным-леший, матрешка, тень, кукла

Русский язык
Какое слово не является одушевленным-леший, матрешка, тень, кукла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тень -- неодушевлённое
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