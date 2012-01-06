Напишите один вопрос с ответом на этот вопрос. В вопросе обязательно должен быть глагол 2-го лица ед.ч. с ударным окончанием. ПОМОГИТЕ СРОЧНО ОЧЕНЬ НАДО

Русский язык
Напишите один вопрос с ответом на этот вопрос. В вопросе обязательно должен быть глагол 2-го лица ед.ч. с ударным окончанием. ПОМОГИТЕ СРОЧНО ОЧЕНЬ НАДО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты пойдёшь сегодня в школу?Да,я пойду в школу.Как то так.
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