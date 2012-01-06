Решите 1) 8/21-11/5 2)-5/18-7/8 3) 17/20+7/30 4)-9/14*42/81 5) 6/1/12-10/3/16
Математика
Решите 1) 8/21-11/5 2)-5/18-7/8 3) 17/20+7/30 4)-9/14*42/81 5) 6/1/12-10/3/16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8/21-11/5=40/105-231/105=-191/105= -1 86/105 2)-5/18-7/8=-20/72-63/72=-83/72= -1 11/72 3)17/20+7/30=51/60+14/60= 1 1/12 4)-9/14×42/81= -1/3 5)не понял формулировки
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