Представте в виде многочлена 1)5а²(4а²-а²+1); 2)(3с-х)(2с-5х) 3)(3а+2b)²
Алгебра
Представте в виде многочлена 1)5а²(4а²-а²+1); 2)(3с-х)(2с-5х) 3)(3а+2b)²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20а (в четвертой степени)-5а(в четвертой степени)+5а(квадрат)=15а(в четвертой степени)+5а(квдрат)
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