Изготовлять они из плава, серебра, и золота.Выпиши слова,имеющее следующий состав: преставка-корень- окончание.

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Изготовлять они из плава, серебра, и золота.Выпиши слова,имеющее следующий состав: преставка-корень- окончание.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изготовились приставка из корень готов
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