Решите уравнение 0,1x+9=0,2x-4
Математика
Решите уравнение 0,1x+9=0,2x-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,1x+9=0,2x-4 0,2x-0,1x=9+40,1x = 13x=13/0,1x=130
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