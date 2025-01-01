Перпендикуляр, проведённый из точки окружности к диаметру, делит его на два отрез??а, один из которых относится к диаметру как 9:25. Длина меньшей хорды, соединяющей данную точку с одним из концов диаметра, равна 45 см. Набиты...

Геометрия

Перпендикуляр, проведённый из точки окружности к диаметру, делит его на два отрез??а, один из которых относится к диаметру как 9:25. Длина меньшей хорды, соединяющей данную точку с одним из концов диаметра, равна 45 см. Набитые диаметр окружности.

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