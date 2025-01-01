Перпендикуляр, проведённый из точки окружности к диаметру, делит его на два отрез??а, один из которых относится к диаметру как 9:25. Длина меньшей хорды, соединяющей данную точку с одним из концов диаметра, равна 45 см. Набиты...
Геометрия
Перпендикуляр, проведённый из точки окружности к диаметру, делит его на два отрез??а, один из которых относится к диаметру как 9:25. Длина меньшей хорды, соединяющей данную точку с одним из концов диаметра, равна 45 см. Набитые диаметр окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота, проведенная к гипотенузе средне пропорциональна отрезкам, на которые ее делит. Нарисуйте сами. АВ у меня диаметр, СЕ-высота. СВ=45 по условию, ЕВ/АВ=9/25 по условию СЕ=корень (АЕ×ЕВ) СЕ^2=АЕ×ЕВ из прямоуг. треугольника СЕВ СЕ^2=СВ^2-ЕВ^2 приравниваем АЕ×ЕВ=СВ^2-ЕВ^2 АЕ=АВ-ЕВ=АВ-(9/25)АВ=(16/25)АВ (16/25)АВ×(9/25)×АВ=45^2-((9/25)× АВ)^2 решим это уравнение. (225/625)АВ^2=2025-(81/625)АВ^2 АВ^2=5625 АВ=75-диаметр
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