Придумайте задачу с помощью схемы. Помогите пожалуйста!!!
Математика
Придумайте задачу с помощью схемы. Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из парка на расстоянии 300 метров друг от друга одновременно вышло два слона. Скорость первого была 175 м. в минуту, а скорость второго 100 м. в минцту ,причем первый идет в дагонку за вторым. Через сколько минут они встретятся?
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