Придумайте задачу с помощью схемы. Помогите пожалуйста!!!

Гость: Гость:

Из парка на расстоянии 300 метров друг от друга одновременно вышло два слона. Скорость первого была 175 м. в минуту, а скорость второго 100 м. в минцту ,причем первый идет в дагонку за вторым. Через сколько минут они встретятся?