Площадь прямоугольного земельного участка равна 14 га, ширина участка равна 100 м. Н??йдите длину этого участка в метрах.

Математика
Площадь прямоугольного земельного участка равна 14 га, ширина участка равна 100 м. Н??йдите длину этого участка в метрах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14га=140000м2 140000:100=1400м длина участка
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