Площадь прямоугольного земельного участка равна 14 га, ширина участка равна 100 м. Н??йдите длину этого участка в метрах.
Математика
Площадь прямоугольного земельного участка равна 14 га, ширина участка равна 100 м. Н??йдите длину этого участка в метрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14га=140000м2 140000:100=1400м длина участка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Изготовлять они из плава, серебра, и золота.Выпиши слова,имеющее следующий состав: преставка-корень- окончание.
Геометрия
Перпендикуляр, проведённый из точки окружности к диаметру, делит его на два отрез??а, один из которых относится к диаметру как 9:25. Длина меньше...
Математика
Математика
За первые 14 рабочих дней завод изготовил 560 стиральных машин, а затем стал изготав??ивать в день 5 машин больше. Сколько машин выпустил завод за ...