Площадь прямоугольного земельного участка равна 14 га, ширина участка равна 100 м. Н??йдите длину этого участка в метрах.

Математика

Площадь прямоугольного земельного участка равна 14 га, ширина участка равна 100 м. Н??йдите длину этого участка в метрах.

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