Дана функция y=x в квадрате . Известно, что произведение абсциссы и ординаты некото??ой точки графика этой функции равно -125 . Найдите сумму абсциссы и ординаты этой точки .

Математика

Дана функция y=x в квадрате . Известно, что произведение абсциссы и ординаты некото??ой точки графика этой функции равно -125 . Найдите сумму абсциссы и ординаты этой точки .

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