Дана функция y=x в квадрате . Известно, что произведение абсциссы и ординаты некото??ой точки графика этой функции равно -125 . Найдите сумму абсциссы и ординаты этой точки .

Математика
Дана функция y=x в квадрате . Известно, что произведение абсциссы и ординаты некото??ой точки графика этой функции равно -125 . Найдите сумму абсциссы и ординаты этой точки .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-абсцисса у= х² - ордината ху = х·х²=х³ - произведение, что равно по условию -125 х³=-125 х=-5 -абсцисса - искомой точки х²=у=(-5)² = 25 ордината искомой точки -5+25 = 20 - сумма абсциссы и ординаты Ответ: 20
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