Записать в виде степени с рациональным показателем a*под корнем 4 корень a^3 делен??е корень а^3 х на под корнем 3 корень a^7
Алгебра
Записать в виде степени с рациональным показателем a*под корнем 4 корень a^3 делен??е корень а^3 х на под корнем 3 корень a^7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо подумать хмммммммми..........
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