Записать в виде степени с рациональным показателем a*под корнем 4 корень a^3 делен??е корень а^3 х на под корнем 3 корень a^7

Алгебра

Записать в виде степени с рациональным показателем a*под корнем 4 корень a^3 делен??е корень а^3 х на под корнем 3 корень a^7

Автор: Гость