Какое слово в предложении не зависит от глагола? Стенки гнезда зяблик замаскировал лишайником и берестой

Русский язык

Какое слово в предложении не зависит от глагола? Стенки гнезда зяблик замаскировал лишайником и берестой

Автор: Гость