Морфологический разбор слова,все части речи кроме глагола!

Гость: Гость:

Имя существительное: - начальная форма (именительный падеж, ед.ч.); - собственное или нарицательное; - одушевленное или неодушевленное; - род; - тип склонения; - падеж; - число; - роль в предложении. Имя прилагательное: - начальная форма (И.п., ед.ч., м.р.); - разряд (качественное, относительное или притяжательное); - полное или краткое (только о качественном); - степень сравнения (только о качественном); - род (только у единственного числа); - падеж; - число; - роль в предложении. Имя числительное: - начальная форма (И.п. для количественного, И.п., ед.ч., м.р. -для порядкового); - разряд по значению (количественное, порядковое); - разряд по составу (простое, сложное, составное); - падеж; - род и число (у порядковых и некоторых количественных); - роль в предложении. Местоимение: - начальная форма (И.п., ед.ч., если изменяется по родам и числам); - разряд по значению; - род (если есть); - падеж; - число (если есть); - роль в предложении. Причастие (форма глагола настолько "особая", что требует самостоятельной схемы разбора): - начальная форма (И.п., ед.ч., м.р.); - от какого глагола образовано (инфинитив); - вид; - время; - возвратное или нет (о действительном); - переходное или нет (о действительном); - краткое или полное (о страдательном); - род (только в ед.ч.); - падеж; - число; - роль в предложении.