Маша купила 5 блокнотов по цене 27 рублей и у карандашей по цене х рублей. Сколько рублей Маша заплатила за покупку?
Математика
Маша купила 5 блокнотов по цене 27 рублей и у карандашей по цене х рублей. Сколько рублей Маша заплатила за покупку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
может быть вместо икс и игрик надо свои примеры привести? Но почему-то мне кажется, что 135х
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