длинна прямоугольника8см ширина на 2см меньше чему равны площадь и периметр прямоугольника
Математика
длинна прямоугольника8см ширина на 2см меньше чему равны площадь и периметр прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8 -2 = 6 см ширина 2) S = 8 х 6 = 48 кв.см площадь 3) Р= ( 8+6)*2=28 см периметр
Гость:
8-2=6см S=8х6=48см2 P=2х(6+8)=28см
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