Мёд продается в коробочках, имеющих форму куба. В маленькой коробочке содержится 2 килограмма мёда. Сколько мёда во второй коробочке, если её сторона в два раза больше, чем сторона маленькой коробочки?

Физика

Мёд продается в коробочках, имеющих форму куба. В маленькой коробочке содержится 2 килограмма мёда. Сколько мёда во второй коробочке, если её сторона в два раза больше, чем сторона маленькой коробочки?

Автор: Гость