Мёд продается в коробочках, имеющих форму куба. В маленькой коробочке содержится 2 килограмма мёда. Сколько мёда во второй коробочке, если её сторона в два раза больше, чем сторона маленькой коробочки?
Физика
Мёд продается в коробочках, имеющих форму куба. В маленькой коробочке содержится 2 килограмма мёда. Сколько мёда во второй коробочке, если её сторона в два раза больше, чем сторона маленькой коробочки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
объем первого куба - (a^3) объем второго куба - (2*a)^3=8*(a^3), т.е. больше объема первого в 8 раз, значит и меда будет в 8 раз больше. ответ: 16 кг
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