На оси абсцисс найдите точку, равноудаленную от точек: а) А (1;2) и В (-3;4) б) С (1;1) и D (3;5).

Геометрия

На оси абсцисс найдите точку, равноудаленную от точек: а) А (1;2) и В (-3;4) б) С (1;1) и D (3;5).

Автор: Гость