На оси абсцисс найдите точку, равноудаленную от точек: а) А (1;2) и В (-3;4) б) С (1;1) и D (3;5).
Геометрия
На оси абсцисс найдите точку, равноудаленную от точек: а) А (1;2) и В (-3;4) б) С (1;1) и D (3;5).
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