морфологический разбор слов город,мальчик,открылась
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морфологический разбор слов город,мальчик,открылась
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
город-существ,(что?)город,нариц,неодуш,конкретн,муж.род,2 скл. мальчик-существ,(кто)мальчик,конкретн,муж.р, открылась-глагл,(что делать)открывать,несов вид,1 спр,переходн,прош.время,ед.ч,ж.род
Гость:
город - сущ. н.ф.- город; что? неодуш.,нарицат.,2 скл.,ед.ч.,м.р.,и.п.(либо в.п. - от текста) что ? город. подл. (либо дополн.)\мальчик - сущ. н.ф.- мальчик; кто? одуш.,нариц.,2 скл.,в ед.ч.,м.р.,и.п кто? мальчик.подлежащее открылась - глаг. н.ф.- открыться; сов.в.,неперех.,возвр.,1 спр.,из.н.,прош.в.,в.ед.ч.,ж.р. что сделала? открылась. сказ.
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