морфологический разбор слов город,мальчик,открылась  

Гость: Гость:

город - сущ. н.ф.- город; что? неодуш.,нарицат.,2 скл.,ед.ч.,м.р.,и.п.(либо в.п. - от текста) что ? город. подл. (либо дополн.)\мальчик - сущ. н.ф.- мальчик; кто? одуш.,нариц.,2 скл.,в ед.ч.,м.р.,и.п кто? мальчик.подлежащее открылась - глаг. н.ф.- открыться; сов.в.,неперех.,возвр.,1 спр.,из.н.,прош.в.,в.ед.ч.,ж.р. что сделала? открылась. сказ.