Какое ускорение сообщает Солнцу Земля своим притяжением? Расстояние до солнца пр??мерно в 24000 раз больше, чем радиус Земли, а масса солнца превышает массу Земли в 333000 раз (g земли = 10 м/с^2)

Физика

Какое ускорение сообщает Солнцу Земля своим притяжением? Расстояние до солнца пр??мерно в 24000 раз больше, чем радиус Земли, а масса солнца превышает массу Земли в 333000 раз (g земли = 10 м/с^2)

Автор: Гость