Какое ускорение сообщает Солнцу Земля своим притяжением? Расстояние до солнца пр??мерно в 24000 раз больше, чем радиус Земли, а масса солнца превышает массу Земли в 333000 раз (g земли = 10 м/с^2)
Физика
Какое ускорение сообщает Солнцу Земля своим притяжением? Расстояние до солнца пр??мерно в 24000 раз больше, чем радиус Земли, а масса солнца превышает массу Земли в 333000 раз (g земли = 10 м/с^2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ускорение, которое Земля придаёт солнцу равно отношению силы притяжения к массе солнца: a=F/M, F= G*m*M/(24000Rз)^2= G *m*333000*m/(24000Rз)^2. a = G *m * m *333000/m*333000 *(24000Rз)^2= G*m/(24000Rз)^2= 6.67*10^-11 * 6 * 10^24 / (24000 * 6400000)^2≈1.7* 10^-8 м/с^2. Ответ: а≈1,7*10^-8 м/с^2
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