Какое утверждение является неверным? тире между подлежащим и сказуемым при нуле??ой связке ставится, если 1. подлежащее и сказуемое выражены неопределенной формой глагола. 2. сказуемое связано с подлежащим словами ВОТ, ЗНАЧИ...

Русский язык

Какое утверждение является неверным? тире между подлежащим и сказуемым при нуле??ой связке ставится, если 1. подлежащее и сказуемое выражены неопределенной формой глагола. 2. сказуемое связано с подлежащим словами ВОТ, ЗНАЧИТ. 3. подлежащее и сказуемое выражены количественными числительными в именительном падеже. 4. перед сказуемым стоят сравнительные союзы СЛОВНО, КАК БУДТО.

Автор: Гость