Какое утверждение является неверным? тире между подлежащим и сказуемым при нуле??ой связке ставится, если 1. подлежащее и сказуемое выражены неопределенной формой глагола. 2. сказуемое связано с подлежащим словами ВОТ, ЗНАЧИ...
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Какое утверждение является неверным? тире между подлежащим и сказуемым при нуле??ой связке ставится, если 1. подлежащее и сказуемое выражены неопределенной формой глагола. 2. сказуемое связано с подлежащим словами ВОТ, ЗНАЧИТ. 3. подлежащее и сказуемое выражены количественными числительными в именительном падеже. 4. перед сказуемым стоят сравнительные союзы СЛОВНО, КАК БУДТО.
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Тут все утверждения верны
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