Какое значение имел детский труд в Египте, Междуречье, Спарте?

Гость: Гость:

детей с самого рождения готовили к боям. Там были дети и сильные, и слабые. Когда в Спарте узнавали, что есть слабый ребенок, они его сталкивали с горы. В Спарте готовили только мальчиков. Девочек учили матери домашним хозяйствам.