Какое значение имел детский труд в Египте, Междуречье, Спарте?

Обществознание
Какое значение имел детский труд в Египте, Междуречье, Спарте?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
детей с самого рождения готовили к боям. Там были дети и сильные, и слабые. Когда в Спарте узнавали, что есть слабый ребенок, они его сталкивали с горы. В Спарте готовили только мальчиков. Девочек учили матери домашним хозяйствам.
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