Какого человека можно назвать весёлым ? Почему у весёлого человека обычно много д??узей и приятелей
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Какого человека можно назвать весёлым ? Почему у весёлого человека обычно много д??узей и приятелей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно назвать веселым человека который: душа компании и всегда в трудную минуту подбодрит (этот ответ на два вопроса)
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