Какой была начальная сумма если при ежегодном уменьшении её на 6% она стала состав??ять через 4 года 5320? Какая тут используется формула?

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Формула такая: пусть начальная сумма х тогда уравнение (0,96)^4 * x = 5320 такой тип задач стали давать в ЕГЭ очень противные задачи, вам ничего не остаётся как честно делить на бумажке. ЗДесь можно взять калькулятор и получить х = 6263. Если умеете программировать советую написать программу для n действий, потом задачи станут ещё более безидейные