Какой формы листья из картины СИРЕНЬ В КОРЗИНЕ П. П. Кончалловского? ПОМОГИТЕ ПОЖ??ЛУЙСТА!!!!!!
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Какой формы листья из картины СИРЕНЬ В КОРЗИНЕ П. П. Кончалловского? ПОМОГИТЕ ПОЖ??ЛУЙСТА!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Она, как гроздья винограда, перегибается через края корзиныОна, как гроздья винограда, перегибается через края корзины
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