Напишите пожалуйста текст рассуждение на любую тему

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Напишите пожалуйста текст рассуждение на любую тему
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Любое время года прекрасно!Но больше всего мне нравится лето.Можно загорать,купаться,проводить много времени на природе.Как красиво летом в лесу!Деревья уже в зеленом одеянии,цветы распускаются,солнышко греет,а если дожик пойдет,можно укрыться под ветвками дерева.А какой чудный воздух после дождя, а если еще и радуга появится на небе,глаз не отвести!Лето-самое красивое время года!
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