Выполни деление с остатком столбиком. 834:7,2231:6,15421:5

Математика
Выполни деление с остатком столбиком. 834:7,2231:6,15421:5
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