Помогите мне написать пять предел о зиме для 1 класса
Русский язык
Помогите мне написать пять предел о зиме для 1 класса
Ответ(ы):
Гость:
Зима очень холодное, но прекрасное время года.Зимой дети находят забавные игры.Они лепят из снега разных снеговиков. Катаются на санях, играют в снежки.Зима самое прекрасное время года
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Переведите Фотоға түсіру- өнердің бір түрі.Сурет-тарих шежіресі.Күнделікті фотоғ?? түсіруге қызығатын адамдар бар.Кәсіби фотосуретшілер ерекше туын...
Математика
Русский язык
Запиши имена существительные 1-го и 2-ог склонения в два столбика и обозначь их око??чание.капуста гнездо декабрь плечо ребенок рыба бой дедушка св...