Помогите мне написать пять предел о зиме для 1 класса

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Помогите мне написать пять предел о зиме для 1 класса
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зима очень холодное, но прекрасное время года.Зимой дети находят забавные игры.Они лепят из снега разных снеговиков. Катаются на санях, играют в снежки.Зима самое прекрасное время года
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