Разберите слово по составу "старик". Зарание благодарна.
Русский язык
Разберите слово по составу "старик". Зарание благодарна.
Ответ(ы):
Гость:
Стар-корень ик-суффикс старик-основа
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