Сравните дроби 5/6...1; 12/3...2
Математика
Сравните дроби 5/6...1; 12/3...2
Ответ(ы):
Гость:
Ответы : 1 больше 12/3 больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На одной улице 20 фонарей а на другой 18 фонорей из нех 4 фоноря неисправны сколько и??правных фонорейна этих улицах? КРАТКАЯ ЗАПИСЬ К ЗАДАЧЕ!!!
Экономика
Фермер при производства при производстве картофеля использует собственную землю, которая при альтернативном применении могла бы принести ему 2000 д...
Математика
Эбонит изготавливается из каучука и серы. Сколько каучука и сколько серы содержится в эбонитовой палочке массой 95 г, если серы в ней 40