Сравните дроби 5/6...1; 12/3...2

Математика
Сравните дроби 5/6...1; 12/3...2
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Ответы : 1 больше 12/3 больше
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