Фермер при производства при производстве картофеля использует собственную землю, которая при альтернативном применении могла бы принести ему 2000 ден. единиц годовой ренты и собственный капитал в размере 5000 ден. единиц (ставк...
Экономика
Фермер при производства при производстве картофеля использует собственную землю, которая при альтернативном применении могла бы принести ему 2000 ден. единиц годовой ренты и собственный капитал в размере 5000 ден. единиц (ставка ссудного процента 20% годовых); за аренду техники он платит 1500 ден. единиц; расходы на покупку семян и удобрений – 1300 ден. единиц. Заработная плата наемным работникам – 2000 ден. единиц; налоги составляют – 1700 ден. единиц. Свой предпринимательский талант он оценивает в 3000 ден. единицы. Определите экономическую и бухгалтерскую прибыль при условии, что годовой валовой доход 14000 ден. единиц. С РЕШЕНИЕМ
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