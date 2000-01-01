Фермер при производства при производстве картофеля использует собственную землю, которая при альтернативном применении могла бы принести ему 2000 ден. единиц годовой ренты и собственный капитал в размере 5000 ден. единиц (ставк...

Экономика

Фермер при производства при производстве картофеля использует собственную землю, которая при альтернативном применении могла бы принести ему 2000 ден. единиц годовой ренты и собственный капитал в размере 5000 ден. единиц (ставка ссудного процента 20% годовых); за аренду техники он платит 1500 ден. единиц; расходы на покупку семян и удобрений – 1300 ден. единиц. Заработная плата наемным работникам – 2000 ден. единиц; налоги составляют – 1700 ден. единиц. Свой предпринимательский талант он оценивает в 3000 ден. единицы. Определите экономическую и бухгалтерскую прибыль при условии, что годовой валовой доход 14000 ден. единиц. С РЕШЕНИЕМ

Автор: Гость