Спишите выделля окончания существительных и глаголов Укажите склоние падеж и чесло существителных
Русский язык
Спишите выделля окончания существительных и глаголов Укажите склоние падеж и чесло существителных
Ответ(ы):
Гость:
Декабрьский день(нулевое окончание) в моей оконной рам(е) . Не просветл(ев) темнеет небоскл(он). Торч(ат) как мётл(ы) ветв(и) за дом(ами) забитый снег(ом) одич(ал) балк(он).
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