Помогите пожалуйста ...Прочитайте. На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосн И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой,она. Подготовьтесь объяснить, как определить падеж выделенных имён прилагательных. Сп...
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Помогите пожалуйста ...Прочитайте. На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосн И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой,она. Подготовьтесь объяснить, как определить падеж выделенных имён прилагательных. Спишите стихотворение. Укажите,к какой части речи относится каждое слово из первых двух строк.
Ответ(ы):
Гость:
Что бы определить падеж прилагательного нужно узнать с каким существительным оно связано например зелёной ручкой прилагательное зелёной связано с существительным ручкой определи падеж существительного и такой же падеж будет прилагательного связано с существительным
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