Номер 497 ,втоая строка
Математика
Номер 497 ,втоая строка
Ответ(ы):
Гость:
20/16=5/4 8/5-не сокр 12/60=1/5 15/131-не сокр 32/128=1/4 140/22=70/11 7/140=1/20 144/12=12/1=12 35/84-не сокр 35/15=7/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Надо составить диалог на тему " Планета в опасности от загрязнения". Реплик 3. Человека в диалоге 2.
Математика
Объём прямоугольного параллелепипеда равен 140 кубических см чему равна его высот?? если длина 7см а ширина на 2 см меньше длины. помогите заранее ...
Математика
Масса яблока и груши 0,625 кг Яблоко тяжелее груши на 0,185. Чему равны масса яблока и м??сса груши?