Мать старше дочери в 3 раза,а вместе им 48 лет.Сколько лет маме?

Математика
Мать старше дочери в 3 раза,а вместе им 48 лет.Сколько лет маме?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Маме 36 лет а дочке 12
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