Морфологический разбор слова первой
Русский язык
Морфологический разбор слова первой
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма: ПЕРВЫЙ Часть речи: порядковое числительное Грамматика: единственное число, женский род, неодушевленное, одушевленное, родительный падеж Формы: первый, первого, первому, первым, первом, первая, первой, первую, первое, первые, первых, первыми
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ ТЕМ КТО РЕШИТ!СРОЧНО РЕБЯТА Мастеру и ученику необходимо выпол??ить заказ.Известно,что ученику для выполнения заказа необходимо...
Русский язык
Английский язык
Допишите предложения. big, small, library,gym,canteen,playground. 1) Our school is 2) We have 3) l like