ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ ТЕМ КТО РЕШИТ!СРОЧНО РЕБЯТА Мастеру и ученику необходимо выпол??ить заказ.Известно,что ученику для выполнения заказа необходимо на два дня больше,чем мастеру.В процессе выполнения заказа мастер проработал два...
Математика
ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ ТЕМ КТО РЕШИТ!СРОЧНО РЕБЯТА Мастеру и ученику необходимо выпол??ить заказ.Известно,что ученику для выполнения заказа необходимо на два дня больше,чем мастеру.В процессе выполнения заказа мастер проработал два дня,а ученик три дня.Сколько дней необходимо мастеру чтобы выполнить заказ? Задачу нужно расписать!
Ответ(ы):
Гость:
Итак : х-время выполнения работы учеником, у- время выполнения работы мастером. 1- объем работы, 1/х – производ. ученика, 1/у – производ. мастера, Получаем систему: х=у+2, 2/у+3/х=1 Помогла?) поблагодарите!)
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