Здравствуйте, дорогие помощники! Не хватает прилагательный на тему "Зима". Нужно 20-30 штук.

Русский язык

Здравствуйте, дорогие помощники! Не хватает прилагательный на тему "Зима". Нужно 20-30 штук.

Автор: Гость