Здравствуйте, дорогие помощники! Не хватает прилагательный на тему "Зима". Нужно 20-30 штук.

Русский язык
Здравствуйте, дорогие помощники! Не хватает прилагательный на тему "Зима". Нужно 20-30 штук.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Холодная,морозная,щадящая,снежная,сказочная
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