Здравствуйте, дорогие помощники! Не хватает прилагательный на тему "Зима". Нужно 20-30 штук.
Русский язык
Здравствуйте, дорогие помощники! Не хватает прилагательный на тему "Зима". Нужно 20-30 штук.
Ответ(ы):
Гость:
Холодная,морозная,щадящая,снежная,сказочная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Не могу найти окончание у слов: замочки, ключики, деревья, друзья, угольки, праздни??и, комнаты! Помогите, пожалуйста!))))
Русский язык
Математика
ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ ТЕМ КТО РЕШИТ!СРОЧНО РЕБЯТА Мастеру и ученику необходимо выпол??ить заказ.Известно,что ученику для выполнения заказа необходимо...
Русский язык