Объём прямоугольного параллелепипеда равен 140 кубических см чему равна его высот?? если длина 7см а ширина на 2 см меньше длины. помогите заранее спасибо

Математика

Объём прямоугольного параллелепипеда равен 140 кубических см чему равна его высот?? если длина 7см а ширина на 2 см меньше длины. помогите заранее спасибо

Автор: Гость