Объём прямоугольного параллелепипеда равен 140 кубических см чему равна его высот?? если длина 7см а ширина на 2 см меньше длины. помогите заранее спасибо

Математика
Объём прямоугольного параллелепипеда равен 140 кубических см чему равна его высот?? если длина 7см а ширина на 2 см меньше длины. помогите заранее спасибо
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