Надо составить диалог на тему " Планета в опасности от загрязнения". Реплик 3. Человека в диалоге 2.

Гость: Гость:

Миша:"Привет Коля! Ты заметил, что мусора на Земле становится все больше, и больше!" Коля:" Конечно, так как я юный биолог." Миша:" И что нам делать? Ведь тогда земля превратится в мусорную планету!" Коля:" А ты запишись к нам в кружок юных биологов, мы там как раз эту проблему решаем." (Грамотность текста проверь)