Надо составить диалог на тему " Планета в опасности от загрязнения". Реплик 3. Человека в диалоге 2.

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Надо составить диалог на тему " Планета в опасности от загрязнения". Реплик 3. Человека в диалоге 2.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Миша:"Привет Коля! Ты заметил, что мусора на Земле становится все больше, и  больше!" Коля:" Конечно, так как я юный биолог." Миша:" И что нам делать? Ведь тогда земля превратится в мусорную планету!" Коля:" А ты запишись к нам в кружок юных биологов, мы там как раз эту проблему решаем." (Грамотность текста проверь)
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