Как определить какого вида глагол?(совершенный или несовершенный)
Русский язык
Как определить какого вида глагол?(совершенный или несовершенный)
Ответ(ы):
Гость:
Совершенный отвечает на вопрос (что сделать? ) а не совершенный отвечает на вопрос (что делать?)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Надо составить диалог на тему " Планета в опасности от загрязнения". Реплик 3. Человека в диалоге 2.
Математика
Объём прямоугольного параллелепипеда равен 140 кубических см чему равна его высот?? если длина 7см а ширина на 2 см меньше длины. помогите заранее ...
Математика
Масса яблока и груши 0,625 кг Яблоко тяжелее груши на 0,185. Чему равны масса яблока и м??сса груши?