Почему животным надо постоянно находить пищу, а человеку готовить каждый день еду, почему нельзя хорошенько наесться один раз на всю жизнь?

Биология
Почему животным надо постоянно находить пищу, а человеку готовить каждый день еду, почему нельзя хорошенько наесться один раз на всю жизнь?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что мы не змеи у нас есть зубы которые размалывают еду это помогает при переваривании и поэтому мы получаем много энергии на короткий срок у змей иначе у них нет зубов поэтому желудок может месяцами переваривать одного кролика и змея холоднокровное существо ,
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