На одной улице 20 фонарей а на другой 18 фонорей из нех 4 фоноря неисправны сколько и??правных фонорейна этих улицах? КРАТКАЯ ЗАПИСЬ К ЗАДАЧЕ!!!

Математика

На одной улице 20 фонарей а на другой 18 фонорей из нех 4 фоноря неисправны сколько и??правных фонорейна этих улицах? КРАТКАЯ ЗАПИСЬ К ЗАДАЧЕ!!!

Автор: Гость