На одной улице 20 фонарей а на другой 18 фонорей из нех 4 фоноря неисправны сколько и??правных фонорейна этих улицах? КРАТКАЯ ЗАПИСЬ К ЗАДАЧЕ!!!
Математика
На одной улице 20 фонарей а на другой 18 фонорей из нех 4 фоноря неисправны сколько и??правных фонорейна этих улицах? КРАТКАЯ ЗАПИСЬ К ЗАДАЧЕ!!!
Ответ(ы):
Гость:
1)20+18=38(ф)-на двух улицах 2)38-4=34 (ф)-исправны на 2 улицах Ответ: 34 фонаря исправны на двух улицах
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