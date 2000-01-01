По горам две хмурых тучи Знойным вечером блуждали И на грудь скалы горючей К ночи медленно сползали. Но сошлись - не уступили Той скалы друг другу даром, И пустыню огласили Яркой молнии ударом. Грянул гром - по дебрям в...
Литература
По горам две хмурых тучи Знойным вечером блуждали И на грудь скалы горючей К ночи медленно сползали. Но сошлись - не уступили Той скалы друг другу даром, И пустыню огласили Яркой молнии ударом. Грянул гром - по дебрям влажным Эхо резко засмеялось, А скала таким протяжным Стоном жалобно сказалась, Так вздохнула, что не смели Повторить удара тучи И у ног скалы горючей Улеглись и обомлели Выпишите из этого стихотворения примеры любых трех тропов
Ответ(ы):
Гость:
Засмеялось, блуждали, сползали
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